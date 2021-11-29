Lodos sebebiyle eğitime bazı illerde ara verildi

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Yalova'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalar şu şekilde;

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım Salı günü şiddetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre ilimizdeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.”

BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, şiddetli lodos sebebiyle ilde 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verileceğini duyurdu. Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" dedi.

YALOVA

Yalova'da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yalova'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle salı günü il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Kocaeli genelinde etkisini sürdüren lodosun yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği duyurulurken, yeni bir açıklama daha geldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime salı günü ara verdiklerini duyurdu. Vali Yavuz, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli fırtına sebebiyle ilde yarın yüz yüze eğitime ara verileceğini ve kamu kurumlarında çalışan engelli ile hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artıran lodos hayatı adeta felç etti. Sakarya'da çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Şiddetli fırtına sebebi ile İstanbul ve Kocaeli'den sonra Sakarya'da da yarın yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşehrilerim ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.