Lütfü Türkkan görevinden istifa etti

Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür ettiği için tepkilerin odağındaydı.

Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

İyi Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Grup Başkanvekilimiz Sayın Lütfü Türkkan tarafından sunulan 6 Kasım 2021 tarihli istifa dilekçesi işleme alınmış ve Grup Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda istifa ile boşalan GrupBaşkanvekilliği seçimi için parti grubumuzun 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te toplantıya çağrılması kararlaştırılmıştır.

Çeşitli platformlarda yazılıp konuşulanların aksine, herhangi bir görevden alınma durumu söz konusu olmayıp, Sayın Lütfü Türkkan'ın bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişlerdir."