Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi
Lütfü Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İyi Parti Grup Başkanvekilliği'ne Erhan Usta seçildi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 5 Kasım'da Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak küfürle karşılık vermişti.
Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası, Türkkan’a yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.
Gerek sosyal medyada gerekse siyasiler arasında Türkkan’ın şehit yakınına küfretmesi büyük tepki çekti.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da TBMM'de düzenlediği basın toplasında, “Hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfrün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkkan’ın görevden çekilmesinin ardından yerini dolduracak isim ise belli oldu.
Lütfü Türkkan'ın istifasının ardından boşalan İyi Parti Grup Başkanvekilliği'ne Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.
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