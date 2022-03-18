Lviv'de uçak bakım tesisi füzeyle vuruldu

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 23. günde de devam ediyor.

Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

Son gelen bilgilere göre Rusya Donbass bölgesi üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti.

Lviv Belediye Başkanı, Rusya'nın kentteki uçak bakım tesisini füzeyle vurduğunu duyurdu. Belediye Başkanı olayda yaralanna olmadığını belirtti.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yaptırımlar bizi daha çok güçlendiriyor" diye konuştu.

Kiev Belediyesi, şehirde işgalin başından beri 4'ü çocuk olmak üzere 60'ı sivil 222 kişi öldüğünü açıkladı.

UKRAYNA: RUSYA SURİYE'DEN BİNE YAKIN PARALI ASKER TOPLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Esad ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."