Lviv'de uçak bakım tesisi füzeyle vuruldu
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 23. gününe girdi. Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti. Zelenski, Rusya'nın esirlerini almak için çaba sarf etmediğini belirtti. Ruslar için savaşacak paralı askerlere de, "Bu hayatınızın en kötü kararı olacak" diye seslendi. Rusya Donbass bölgesi üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti. Lviv'de uçak bakım tesisi füzeyle vuruldu. Kiev Belediyesi, şehirde işgalin başından beri 4'ü çocuk olmak üzere 60'ı sivil 222 kişi öldüğünü açıkladı.
Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 23. günde de devam ediyor.
Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.
Son gelen bilgilere göre Rusya Donbass bölgesi üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti.
Lviv Belediye Başkanı, Rusya'nın kentteki uçak bakım tesisini füzeyle vurduğunu duyurdu. Belediye Başkanı olayda yaralanna olmadığını belirtti.
Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.
Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Yaptırımlar bizi daha çok güçlendiriyor" diye konuştu.
Kiev Belediyesi, şehirde işgalin başından beri 4'ü çocuk olmak üzere 60'ı sivil 222 kişi öldüğünü açıkladı.
UKRAYNA: RUSYA SURİYE'DEN BİNE YAKIN PARALI ASKER TOPLADI
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Esad ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."
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