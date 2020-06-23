Macron bardağı taşırdı! Türkiye, Libya restini yine çekti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru Hükümetine verdiği desteği “tehlikeli bir oyun” olaraK nitelendirmesine Türkiye'den ardı sıra tepkiler gelmeye başladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Libya'daki varlığını 'tehlikeli bir oyun' olarak nitelendirmesine jet yanıt geldi.
AKIL TUTULMASIYLA İZAH EDİLEBİLİR
Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya’nın meşru Hükümetine verdiği desteği “tehlikeli bir oyun” olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir" denildi.
ÖMER ÇELİK: FRANSA'NIN DESTEKLEDİĞİ HAFTER'İN LİBYA HALKINA İŞLEDİĞİ İNSANLIK SUÇLARI ORTADADIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Macron'un Libya sözleri sonrası Twitter hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Libya ve Akdeniz konusunda Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi hedef alan açıklamaları asla kabul edilemez. Fransa, Libya’da ve Akdeniz’de istikrarsızlığı teşvik eden politikaların destekçisi durumundadır.
Cumhurbaşkanımız Libya halkının gerçek ve meşru iradesini desteklemektedir. Fransa'nın desteklediği Hafter milislerinin Libya halkına karşı işlediği insanlık suçları ortadadır. Gün yüzüne çıkan toplu mezarlar bunu açık kanıtıdır.
Macron'un Libya'da yabancı müdahalelere son verilmesi çağrısında bulunup çözümün Fransa olduğunu söylemesi açık hezeyandır. Eski sömürgeci zihniyetin devam ettiğinin göstergesidir. Hafter ve benzerleri sömürgeci zihniyetin aletidir.
MACRON'UN SKANDAL AÇIKLAMASI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ikili ilişkilere dair açıklamalarından sonra sözü Libya'ya getiren ve bu konuda herkesin sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Macron, "Fransa ve Tunus, Libya'da tarafların ateşkesi sağlaması ve bölgede güvenliği sağlamak için Birleşmiş Milletler çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik verdikleri taahhütleri yerine getirmesini istiyor" dedi. Macron, "(Libya'da) Yabancı müdahaleler sona ermeli. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a açık şekilde söyleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığını ve bu oyunun Berlin Konferansı'nda verdiği taahhütlere aykırı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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