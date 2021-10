Mağarada saklanan teröristler böyle teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

Kaçacak yerleri kalmadığını anladılar

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

"Yüzlerce teröristin cirit attığı günler geride kaldı"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, operasyonun detaylarını değerlendirdi. Bu coğrafyaların zamanında yüzlerce teröristin cirit attığı yerler olduğunu söyleyen Başbuğ, şunları anlattı:

"Geçtiğimiz hafta biz bu coğrafyadaydık. Askeri yetkililer, aynı zamanda Emniyet Teşkilatımızla yaptığımız o sohbette artık o günlerin geride kaldığı, alanın tamamına hakim olan bir Silahlı Kuvvetleri tablosu ortaya çıktığı ve atılan her adımı da anbean 24 saat esaslı birçok teknolojinin birleştirildiği bir sistemle takip edildiği ifade edildi."

"Ya ensesinde MİT veya emniyet güçlerimizi ya da tepesinde SİHA'yı görüyor"

"Gerçekten kuş uçmayan bir coğrafyaya dönüştü oralar" diyen Başbuğ, şunları söyledi:

"Herhangi bir terörist, terör unsuru hareketlenme niyetine girdiği an hiç kaçarı yok. Ya ensesinde Milli İstihbarat Teşkilatı veya emniyet güçlerimizi ya da tepesinde SİHA'yı görüyor. Dolayısıyla orada hareket kabiliyetini tamamen yitiren örgüt, şu an için bana göre sadece kendi canını kurtarmanın derdine düşmüş durumda. Örgüt içerisinde bu tür faaliyetler, teslim olmalar, yapılan itiraflar sonucu ele geçirilen mağara ve inler örgütteki çözülmeyi de çok hızlandırıyor. Örgüt adeta çorap söküğü gibi sona doğru hızla yaklaşıyor. Önümüzdeki süreçte çözülmenin, her yeni ele geçen mağaranın veya teröristin beraberinde yeni operasyonları getireceğinin de müjdesini vermek isterim."