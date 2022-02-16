Mağaza çalışanına cinsel taciz: Şüpheli gözaltına alındı
Şişli'de bir iş yerinde yaşanan cinsel tacizle ilgili şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 16.02.2022, 09:01
Şişli'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında, 13 Şubat'ta Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde K.N.S isimli kadının tacize maruz kaldığı belirlendi.
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında çevredeki 74 iş yeri ve MOBESE kamera görüntüleri detaylı şekilde polis ekipleri tarafından incelendi.
İnceleme sonucu cinsel taciz suçunu işlediği tespit edilen E.Ç. Kağıthane ilçesi Harmentepe Mahallesi'nde bulunan ikamete girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinde elbise reyonunu düzenleyen K.N.S'nin, E.Ç'nin tacizine uğradığı görülüyor.
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