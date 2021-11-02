Mahir Ünal: 5. Yargı Paketi Meclis’te

5'inci Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili, “İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek” diye konuştu.

Ünal, “Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932’den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz” dedi.