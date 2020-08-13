Mahir Ünal'dan canlı yayınında önemli açıklamalar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Ülke TV ve TRT Haber canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mahir Ünal burada yaptığı açıklamada "AK Parti'nin oy oranı hiçbir zaman 42-44 bandının altına düşmediğini vurguladı.

Ünal muhalefetin Türkiye’yle ilgili olumsuz eleştiricilerine rağmen Türkiye’nin önün açık olduğunu söyledi.

TRT haber canlı yayınına da katılan Ünal, AK Parti, tarihin içinden gelen bu aziz milletin büyük ideallerine, büyük iddialarına ve bizim bugün geride bıraktığımız Alparslan'dan bugüne bu topraklarda verdiğimiz mücadelenin ve büyük bir medeniyet birikiminin varlığına yaslanarak kuruldu. “dedi

AK Parti, Türkiye siyaset tarihinde derin izler bıraktığını dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Ünal, geçtiğimiz 19 yıl içerisinde Türkiye'ye dönük birçok saldırının bertaraf edildiği bir sürecin yaşandığının altını çizdi."