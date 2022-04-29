Mahir Ünal'dan Dezenformasyon Yasası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, internette Dezenformasyon Düzenlemesi’ne yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Avrupa Dijital Hizmetler Yasası’nı örnek alarak Türkiye için bir atılıma hazırlandıklarını belirte Ünal, “Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası, internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, Internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor.” dedi.

“Platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak”

“Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak” diyen Ünal, şöyle devam etti:

“Çünkü algoritmaların şeffaflık konusu özellikle dezenformasyonun denetiminde önemli bir nokta bizim için. Bunlarla ilgili alt düzenlemeler getirilecek. Yasa çerçevesinde reşit olmayanlar internet ortamında daha iyi korunacak. Dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. Benzer bir denetlemeyi biz de düşünüyoruz.”

“Düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız”

Dezenformasyonla ilgili düzenleme Külliye’den taslak halinde Meclis’e geldiğini aktaran Ünal, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu taslağı Sayın Devlet Bahçeli’ye verdi. Salı günü MHP'li yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda taslak üzerinde genel bir mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha gerçekleştireceğiz. Ondan sonra bizde hızla bu düzenlemeyi hızla TBMM’ye sunacağız." diye konuştu.

DHA’nın haberine göre düzenleme ile ilgili ihtisas mahkemelerinin kurulacağı da belirtildi.