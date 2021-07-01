Mahir Ünal: Hayvan Hakları Yasası hazır

Tüm hayvanseverlerin merakla beklediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine çalışmaları hız kazanan 'Hayvan Hakları Yasası' bugün itibarıyla Meclis'te.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı.

Uzun süredir üzerinde çalıştıkları yasanın hazır olduğunu duyuran Mahir Ünal, "Kanun teklifimizi bugün Meclis'e sunduk." ifadelerine yer verdi.

"MAL, EŞYA OLMAKTAN ÇIKARILIP CANLI STATÜSÜNE GETİRİLMEKTE"

Konuşmasının devamında yasa tasarısının maddelerini de açıklayan Ünal, şunları söyledi:

"Şehirlerin gelişmesi, insanların, hayvanların kesişme alanını artırmakta. Demografik yapıdaki değişimler insanların hayvanlarla ilişkilerini yeniden düzenleme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur.

Hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte ve TCK 151'de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır.

SUÇ SAYILACAK FİİLLER

Kanun teklifimizde hayvan sağlığı temin edilirken, diğer taraftan hayvanların insanlarla birlikte, insanların refah, huzur ve sağlığına tehdit oluşturmadan ahenk oluşturmayı temin etmektedir. Hayvanların haciz edilmesi de artık ortadan kalkmaktadır.

İster sahipli, ister sahipsiz, hayvanlara karşı gerçekleştirilen, bir hayvan neslini yok etme, kasten öldürme, işkence etme ve acımasız veya zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak görülmektedir. Bazı suçlarda sahibi tarafından şikayet hakkı kullanılmasa dahi Tarım ve Orman Bakanlığı'nca süreç takip edilecektir.

"TEHLİKELİ TÜRLERİN BESLENMESİ YASAKLANACAK"

Tehlikeli köpek türlerinin saldırıları hepimizin malumu. Bakanlığın, bilim kurulları ile çalışması neticesinde belirlenecek, tehlikeli türlerin bakımları, barındırılması, ülkemize girişi yasaklanmaktadır.

Mevcutta tehlikeli türlere sahip olanlar ise hayvanlarını kısırlaştırarak ağızlıksız dolaştırmayarak, çocuk oyun alanları ve parkları ile halkın yoğun buluduğu bölgelere girmeyerek, bu şartlarda mevcut haycanına ölünceye kadar bakabilecek."