Mahir Ünal'ın resim merakı
Türkiye'de siyasetin en aktif isimlerinden biri olan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve MYK üyesi Mahir Ünal, siyasi gündemden vakit bulduğu zamanlarda stres atmak için resim çiziyor.
GÜNDEM 16.02.2022, 17:01
Zaman zaman sosyal medya hesabından da resim çizerken çekilen görüntülerini paylaşan Ünal'ın gönderilerine beğeni yağıyor.
Ünal yaptığı paylaşımda, “sanat nefes almaktır” notunu düştü.
Bir atölyede resim çizen Mahir Ünal, 5 yıldır vakit bulduğunda resim yaparak stres atıyor.
Mahir Ünal, sanat dünyasında kendisini kimlerin etkilediği sorulunca dünyaca ünlü ressamları işaret ediyor.
AK Partili Ünal, “Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir." ifadelerini kullanıyor.
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