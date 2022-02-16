Mahir Ünal'ın resim merakı

Zaman zaman sosyal medya hesabından da resim çizerken çekilen görüntülerini paylaşan Ünal'ın gönderilerine beğeni yağıyor.

Ünal yaptığı paylaşımda, “sanat nefes almaktır” notunu düştü.

Bir atölyede resim çizen Mahir Ünal, 5 yıldır vakit bulduğunda resim yaparak stres atıyor.

Mahir Ünal, sanat dünyasında kendisini kimlerin etkilediği sorulunca dünyaca ünlü ressamları işaret ediyor.

AK Partili Ünal, “Van Gogh ve Gauguin’in renklerle kurduğu ilişki beni hep etkilemiştir." ifadelerini kullanıyor.