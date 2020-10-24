Mahir Ünal: ''İnsanlık mücadelesinin bugünkü adı AK Parti'dir''
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
GÜNDEM 24.10.2020, 15:35 24.10.2020, 19:29
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Ünal, “İnsanlık Mücadelesinin Bugünkü Adı Ak Parti’dir” dedi.
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