Mahir Ünal: Öğretmenlik meslek kanununa ilişkin teklif yarın sabah Meclis Başkanlığına sunacağız

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı. Mahir Ünal, teklifin 12 maddeden oluştuğunu söyledi. Kanunun yürürlük tarihinin ise 2023 yılı olarak düzenlendiği açıklandı.

Teklif 12 maddeden oluşuyor

'Teklifin 12 maddeden oluştuğunu belirten Ünal, "Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi. Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunacağız." dedi.

Maaşlar 2 bin lira artacak

Verilecek teklifle maaşlarda artış olacağını dile getiren Ünal, "Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira artacak'' ifadelerini kullandı.