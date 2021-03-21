Mahir Ünal'dan canlı yayında önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Nevruz gününe ilişkin, "Umudun ve inancın yeniden dirildiği bu gün herkese umut ve inanç aşılasın diyorum" açıklamasında bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK PARTİ KONGRESİ

Ak Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nden geriye baktığımızda 19 yılda iktidar olan ve bütün seçim vaatlerini gerçekleştirmiş, verdiği bütün sözleri gerçekleştirmiş bir parti var.

Büyük Kongre'nin temel mesajı, "Türkiye için güven ve istikrar"

Bir ülkeyi büyüten en temel şey güven ve istikrar.

2020'de yaptığımıza baktığımızda adeta Türkiye'yi salgına hazırlamışız. Türkiye, Ak Parti ile 19 yılda bölgesel bir güç olmuştur. Türkiye'yi dünyadan okumak gerekiyor. Muhalefetin baktığı yerden baktığınızda farklı bir Türkiye görünüyor.

Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, istikrarını koruması ve güven içinde devam etmesi.



Amerika'nın demokrasi kaygısı, AB'nin insan hakları, ifade özgürlüğü kaygısı... Yunanistan'ın göçmenleri kelepçeleyip denize atmasına ilişkin bir tepki duydunuz mu? ABD'de Kongre baskını sonrası olanlara bakın, Biden baskına katılanları terörist ilan etti. AB'de Hollanda ve Fransa'da yeni kanunlar hangi insan hakları kapsamı içinde...

Dünyada gelişmiş demokrasilerin artık teröre sempati ve şiddet çağrısına en ufak bir tavizi yok. Terör örgütü Türkiye'yi hedef aldığında töleranslı davranılır, Belçika'da Almanya'da ise bu terör örgütünün protestolarına tavırları nasıl oluyor... Buna izin vermiyorlar.

Terör konusunda bütün dünyanın ortak hareket etmesi gerekiyor.



GERGERLİOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINMASI

Meclis Başkanı Şentop'un yaptığı açıklamalar var. Anayasa'nın kesinleşmiş bir hükmü var. Yasaların arkasına saklanarak baskı uygulanır mı? Bu yasadan rahatsızsanız demokrasi zemininde bir yeni yasa yaparsınız. Siyasetle, yargı arasında bir ilişki var algısı oluşturulmaya çalışılıyor.



HDP'NİN KAPATILMA DAVASI

Anket firmaları kamuoyunun nabzını tutan anketler yapıyor. Optimar anketi sonucunda toplumda böyle bir hassasiyet oluştuğu anlaşılıyor. Toplum HDP'ye terörle arana mesafe koy diyor. HDP'nin yaptığı demokratik siyaset değildir. Biz HDP'yle demokratik zeminin güçlenmesi için görüşmüştük ancak CHP şimdi ne yapıyor... Bu meseleyi siyasallaştırmak isteyenler, siyasal bir zeminde tartışmak isteyenler meselenin hukuki tarafını perdelemek istiyorlar. Bugüne kadar rahat bir şekilde PKK'ya, PKK'nın eylemlerine, PKK'nın cenazelerine katılanlar, buna CHP'liler de dahil olmak üzere, Türkiye'den yana ve demokratik toplumdan yana tavır almak zorundalar.

İspanya'da Batasuna partisi, ETA terör örgütü bağlantısından dolayı 2008'de kapatıldı.

Batasuna davasına değinen Mahir Ünal, "Demek ki gelişmiş bütün demokrasilerde terör örgütüyle ilişki içine giren bütün siyasi partiler yargılanır..." açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE 90'LARA DÖNMÜYOR"

Bugün Türkiye 90'lara dönüyor diyenler, 90'lara özlemi olanlardır.

Başörtüsü insan hakları hakkıdır. Merve Kavakçı'yı başörtüsünden dolayı suçlayanlar ne diyorlardı "Devletin kuralları var" diyorlardı. Bu bunları söyleyenler şimdi neden aynı şeyi söyleyemiyor...



"BİZİM ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞIMIZ'DIR"

8 Ekim 2013'te hatırlarsanız andımız yürürlükten kaldırıldı, andımız kaldırılırken Cumhurbaşkanımız'da söyledi, "Bizim andımız İstiklal Marşı'mızdır."

Kılıçdaroğlu'nun andımız söylemlerine ilişkin Ünal, "Önce Atatürk demekten imtina eden il başkanını hizaya çekeceksin. Terörle, terörist bağlantılarla arana mesafe koyacaksın. Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunmayacak, Libya'da Türkiye'yi destekleyeceksin." açıklamasında bulundu.

Bu millet yüksek irfanıyla Kılıçdaroğlu'nun samimi olmadığını biliyor.



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili fotoğrafa bakalım ve geriye dönük tartışmalara bakalım. Sanki bu mesele sadece Türkiye'de oluyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Küresel salgınla birlikte şu anda Küreselcilerle, değer temelci Ulus devletler arasında bir mücadele var. Üç eğilim var, cinsiyetsizleştirme, milliyetsizleştirme ve dinsizleştirme... Bu üç şeyi küresel akıl, dünyadaki savaşların kaynağı olarak görüyor ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik bir süreç var.

LGBT bireylerin haklarını değil cinsiyet düşmanlığını ve orada biriken nefreti konuşuyoruz.

Öyle bir hava oluşturuluyor ki, kadını ve kadını korumaya yönelik yasal düzenlemeler İstanbul Sözleşmesi haricinde yok. Kades uygulaması başta olmak üzere, anayasada belirtilen maddeler var...

İstanbul Sözleşmesi sadece Türkiye'de tartışılmıyor. AB içinde altı ülkede yasallaşmadı. Polonya yasal süreci başlattı. Çekilme gerekçesi olarak Polonya, "LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışını dayatmak için İstanbul Sözleşmesi'ni kullanıyor." dedi. Bu sözleşme ile kendi cinsiyet anlayışını topluma dayatmaya çalışan bir durum oluştu.

Sözleşmenin, tartışılan toplumsal aile değerlerine karşı eğilimlerin meşrulaştırılması gibi sorunlu maddelerine çekince koyulamadığını anlatan Ünal, Türkiye'de Anayasa'nın, aileyi koruma sorumluluğunu devlete verdiğini ifade etti.