Mahmut Özer'den ilk mesaj
Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer, "Okulların açılması için vakaların tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi.
GÜNDEM 06.08.2021, 14:49 06.08.2021, 15:52
Kabinedeki görev değişimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı.
Ziya Selçuk görevini yardımcısı Mahmut Özer'e teslim etti.
"İlk önceliğim okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı ilk açıklamada, "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi.
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