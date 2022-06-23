Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hastaneye kaldırılmıştı.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı
Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular." ifadelerini kullandı.
"Şeyhimiz ahirete irtihal etmiştir"
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.
İsmailağa Cemaati'nin lideriydi
Mahmut Ustaosmanoğlu ya da bilinen adıyla Mahmut Efendi, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı.
16 yaşında icazet alan Mahmut Efendi, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.
Vaazlarıyla dikkat çekti
1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Yaptığı dinî sohbetlerle çevresindeki insanların dikkatini çekti. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı.
Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii’ne imam tayin etmek için davet etti.1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.
“İslam’a Üstün Hizmet” ödülünü aldı
2010 yılında İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet” ödülü verildi.
Ustaosmanoğlu’nun eserleri ise şunlardır:
Ruhul Furkan Tefsiri
Sohbetler
Risale-i Kudsiyye
Umre Sohbetleri
Fatiha Tefsiri
Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
Efendi Babam Buyurdu ki
Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
İrşadül Müridin
Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
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