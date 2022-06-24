Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camii'ne getirildi.

Fatih Camii'nin bulunduğu Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatılırken camiye bağlanan tüm ara sokaklar, polis ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde bir konuşma yaptı.

Sevgili kardeşlerim, bugün ilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarında iken Fatih İmam Hatip’te öğrenciyim, Cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii’ne gelir, orada kendisini dinlerdik, kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii’nde sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz.

Son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakka uğurluyoruz, yaş 93. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle inşallah komşu kılsın.