Makamında saldırıya uğrayan emniyet müdür yardımcısı şehit oldu

Hakkari Valiliği'nin açıklamasına göre olay saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu’nun silahlı saldırısına uğradı.



Ayağından vurularak yakalandı.



Kaçmaya çalışan Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hakkari Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı