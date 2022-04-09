Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 09.04.2022, 17:11 09.04.2022, 17:27
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.02'deki deprem, 6,72 kilometre derinde kaydedildi.
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi.
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