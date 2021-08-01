Manavgat'taki yangında öldüğü sanılıyordu!

Dumandan etkilenmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Korkmaz, başından geçenleri paylaştı.

ALEVLER ÇOK HIZLI YAYILDI

Hayatında ilk defa büyük bir yangını yaşadığını aktaran Korkmaz, hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getirdi. Yangının ardından herkesin bir çaba içerisine girdiğini anlatan Korkmaz, alevlerin mahallesine uzak olmasına rağmen çok hızlı yayıldığını ifade etti.

"DUMAN NEDENİYLE MAHALLEDEN ÇIKAMADIM, İKİ ATEŞ ARASINDA KALDIM"

Gece yarısından sonra alevlerin mahalleye ulaştığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ateş evleri sardı. Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim ve bir araba durdurdum. Onlar da sağ olsun, beni kardeşimin yanına götürdüler. Oradan da hastaneye geldim. Jandarma ve polis ekipleri beni arıyorlarmış, yanarak öldüğümü sanmışlar."

"HERKES CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR"

Korkmaz, yangının bir an önce sönmesi için herkesin canla başla çalıştığını sözlerine ekledi.