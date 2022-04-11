Manavgat yangınında evleri zarar görenlere müjde: Ramazan'da çifte bayram

60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Devlet harekete geçti ve yangın mağdurları için kısa sürede temeller atıldı.

Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.

Yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız" dedi.