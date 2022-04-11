Manavgat yangınında evleri zarar görenlere müjde: Ramazan'da çifte bayram
Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Antalya'daki Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı.
GÜNDEM 11.04.2022, 11:29 11.04.2022, 11:38
60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Devlet harekete geçti ve yangın mağdurları için kısa sürede temeller atıldı.
Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.
Yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız" dedi.
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