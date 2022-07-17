Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen depremden yaklaşık 1 dakika sonra 3,8 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.

Depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ilçede meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi.

Ali Tulup, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde saat 14.55 itibarıyla sarsıntı hissedildiğini söyledi.

Tulup, depremin ardından kaymakamlık ve diğer ilgili kurumlarla da irtibat kurduklarını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 'Hemşehrilerimize geçmiş olsun' diyorum." ifadelerini kullandı.