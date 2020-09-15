Manisa'da kaçak kazı operasyonu
Manisa'nın Kula İlçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi drone destekli operasyon ile yakalandı.
GÜNDEM 15.09.2020, 13:32
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Manisa Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, Ayvatlar Mahallesi Çıngırak Vadisi mevkisinde ekskavatör ile kaçak kazı yapıldığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma tarafında yapılan operasyonda şüpheliler E.A, A.G, K.Ş ve K.Y gözaltına alındı.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüphelilerden üçü serbest bırakıldı. Hakkında arama kararı bulunan K.Y'nin mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Şüphelilerden E.A, K.Ş ve K.Y hakkında Hıfzısıhha Kurulu Kararları doğrultusunda maske takmamaları nedeniyle de tutanak tutulduğu belirtildi.
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