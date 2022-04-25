Mardin'de Eren Abluka-6 Operasyonu başladı

Kahraman Türk askeri tüm bölgelerde terörle mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

38 Tim ve 569 özel harekat görevde

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla jandarma komutanlığınca başlatılan Eren Abluka-6 Operasyonu'nda 38 timden 569 jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusunun görev aldığı belirtildi.

Operasyonlar kararlılıkla sürüyor

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.