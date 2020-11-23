Mardin'de terör operasyonu başlatıldı

Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerine bağlı 4 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya operasyon başlatıldı.

GÜNDEM 23.11.2020, 09:34 23.11.2020, 10:37
Mardin'de terör operasyonu başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlenecek.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Dargeçit'in kırsal Tanyeri ve Beğendi ile Midyat ilçesine bağlı kırsal Doluca ve Yumurtalı mahalleleri ile bağlı birimleriyle sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilen açıklamaya göre, vatandaşların yasağa uyması can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıyor.

#mardin #terör operasyonu
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