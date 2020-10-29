Mardinli Sultan Kösen dua bekliyor! Salgına yakalandı

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan salgın, ünlü isimleri de etkiledi. Mardin Derik ilçesine bağlı Dede Köyünde yaşamını devam ettiren 38 yaşındaki Sultan Kösen, salgın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetre boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Kösen, aynı zamanda 27,5 cm ile yeryüzünün “en büyük ellerine” ve 36,5 cm ile “en büyük ayaklarına” da sahip. 60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 11 yıl önce Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun adamı olarak tescillenmişti.

Sosyal medyadan paylaştığı videoda salgın testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını anlatan Sultan Kösen, tedavisinin Devlet Hastanesinde yapıldığını söyledi. Kösen, yaptığı açıklamada kronik hastalıklarının olmasından kaynaklı hastalığı ağır geçirme riskinin olduğunu dikkat çekerek sevenlerinden dua istedi.

Hastalık sonrasında sevenleriyle yeniden bir araya geleceğini belirten Kösen, “Çok dikkat etmeme rağmen salgın testim pozitif çıktı ama çok şükür şimdilik hafif semptomlarla geçiriyorum. Şimdilik hastanede tedavi oluyorum. Kronik hastalıklarım var onun için siz sevenlerimin dualarını istiyorum. Burada daha ağır geçirenlere de acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.