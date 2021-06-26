Marmara Denizi müsilajdan temizleniyor

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, müsilaj seferberliğinin 18'incü gününde toplanan 364 metreküp müsilajla birlikte toplamda 6 bin 929 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdiklerini açıkladı.

Kurum, 25 Haziran itibarıyla İstanbul'da 3102, Kocaeli'de 438, Bursa'da 153, Tekirdağ'da 154, Balıkesir'de 691, Çanakkale'de 714 ve Yalova'da 1677 metreküp müsilajın Marmara Denizi'nden temizlendiğini vurguladı.

6 bin 738 denetim yapıldı

Denetim çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, "Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'miz için gece gündüz demeden sahadayız." dedi.