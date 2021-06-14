Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliği başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma doğrultusunda denizden müsilaj toplandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Caddebostan Sahili'nde başlatılan deniz temizliği seferberlik programında yaptığı konuşmada, uzun süredir bu sorunla uğraştıklarını belirtti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir seferberliğin başlatıldığını ifade etti.

Valilik Koordinasyon Merkezini oluşturduklarını bildiren Yerlikaya, "Perşembe günü 14.00'te Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İSKİ, İSTAÇ, Marmara Denizi'nde kıyısı olan ilçe belediye başkanlarımız, Tarım, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, STK'lar ve üniversitelerle bir araya geleceğiz. 22 maddelik eylem planının İstanbul ayağı ile ilgili, İstanbul'da müsilaj sorununun çözümü ile ilgili çalışma takvimimizi madde madde belirleyeceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede 3 ay içerisinde bakanlığımızın açıklayacağı stratejik planla uyumlu eylem planının takvimi belirlenecek. Perşembe günü İstanbul'daki eylem planını deklare edeceğiz." şeklinde konuştu.

Müsilajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Pendik'te devletin kararlılığını ortaya koyarak talimat verdiğini dile getiren Yerlikaya, sorunu çözmek için yapılması gerekenleri yerine getireceklerini kaydetti.

Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan tüm şehirlerde yerel yönetimlerin yol haritasını çıkaracaklarını anlatan Yerlikaya, "Hemşehrilerimize söz vereceğiz. 7 vilayette verilen sözlerin takibi yapılacak ve şeffaf bir şekilde medya aracılığıyla bütün hemşehrilerimizle paylaşılacak." diye konuştu.

Kısa vadede, bugün temizlik seferberliği başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Şu an için 20 tekne devamlı surette bu sıkıntıyı bertaraf etmek için çalışıyor. Kalıcı olan ileri biyolojik arıtmadır. İstanbul'da 4 milyon metreküplük arıtılan suyun 1,9 milyon küpünü Marmara'ya kalanı Karadeniz'e veriyoruz. Bunlarla ilgili yerel yönetimlerimiz gayret gösterecek. Bir daha aynı sıkıntıyı yaşamamak adına samimi olarak çalışacağız. Bir sözüm de yaşayan bizlere. 16,5 milyon hemşehrilerimize. Nasıl görmek istiyorsak denizimizi, yeşilimizi, toprağımızı lütfen o şekilde davranalım."

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şu ana kadarki süreci son derece başarılı şekilde, katılımcı bir akıl ve siyaset üstü bir mekanizmayla yürüttüklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Marmara Denizi'nin yaşadığı müsilaj tehdidini bertaraf etmek için çok güzel bir girişim başlatıldığını belirterek, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordine ettiği sürecin doğru tanımlandığını söyledi.

Kocaeli

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nde de başlatıldı. Tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçlar yardımıyla toplanarak vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü. Ekiplerin, suda yaptıkları temizlik çalışmalarında çeşitli atıklar da çıkarıldı.

Temizlik çalışmalarında, araçların üzerine "#MarmaraHepimizin" yazılı afişler asıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatılan temizlik seferberliği törenine video konferansla bağlanılan etkinlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, Bakanlıkça hazırlanan eylem planını uygulamaya koyduklarını ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ettiklerini söyledi. Yavuz, 12 ilçede çalışmaların dalgıçlar, ekipler ve öğrenciler tarafından yürütüldüğüne işaret ederek, şu anda 24 aracın denizde müsilaj temizleme çalışmasına devam ettiğini kaydetti. Ayrıca Yavuz, acil eylem planı için hazırlıkları da yaptıklarını ifade etti.

Hep birlikte çalışarak sorundan kurtulacaklarına inandıklarını dile getiren Yavuz, "Sizlerin önderliği ve liderliğinde inşallah daha güzel bir Marmara'da birlikte oluruz." dedi.

MSB, Gölcük'te müsilaj temizleme faaliyetlerine destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gölcük Poyraz Limanında, müsilaj (deniz salyası) temizleme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına da Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personelle destek verileceği belirtildi.

Çanakkale

Çanakkale'de sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden itibaren Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.

Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında kente gelen ekipler, marina içinde kurulan bariyerlerle temizlik faaliyetine başladı.

Toplanan müsilajın İzmit'teki bir bertaraf tesisine götürüleceği öğrenildi.

Balıkesir

Bandırma Limanı'nda başlayan çalışma dolayısıyla düzenlenen programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Bandırma Çelebi Limanı'na bağlı römorkörlerle denize açılan Vali Şıldak ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesine ait müsilaj temizleme gemisi "Başaran-2"nin çalışmalarını inceledi.

Bölgedeki müsilaj yoğunluğunu da gözlemleyip yetkililerden bilgi alan Şıldak, limana döndükten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Şıldak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik eylem planının ilk uygulama adımlarını Bandırma'dan başlattıklarını söyledi.

Denetimlerin tüm kuruluşlarla birlikte yapılacağını belirten Şıldak, "Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağına, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.

Tekirdağ

Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Denizi çevresindeki illerde temizlik çalışmalarının başladığını söyledi.

Müsilajın Marmara Denizi'nde yoğun görüldüğünü anımsatan Yıldırım, "Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabii bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Konuyla ilgili bütün kurumların birlikte çalışma yürüteceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin etrafında bulunan illerde bu faaliyet 7 gün 24 saat devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir besin. Tabii belki bilim insanları bunu kararlaştıracak. Belki bunlar işlenmek suretiyle gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan yemi ya da balık yemi olarak kullanılabilecek. izim şu anda yaptığımız şey, müsilaj ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur."

Yalova

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesindeki çalışmayı Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kurum müdürleri ve tersane yöneticileri takip etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çalışmalara başladıklarını söyledi.

Sabah yapılan keşif çalışması sonrası müsilajın rüzgarın etkisiyle tersaneler bölgesinde yoğunlaştığı bilgisine ulaştıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:



"Burada bugün eş zamanlı olarak Marmara'ya kıyısı olan diğer illerle birlikte bizler de çalışmalarımızı gerek deniz süpürgeleri gerekse gerekli mekanik teknik ekipmanlarla başlatmış bulunmaktayız. 7 gün 24 saat esasına bağlı olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte valimizin başkanlığında kurmuş olduğumuz merkez koordinasyon kurulu bünyesinde çalışmaları günbegün takip edeceğiz."



Yalova'da yoğunluğun olduğu bölgelerin sorulması üzerine Yılmaz, "Şu an bu noktada bir yoğunluk tespit ettik. Sahil kesimi ve açıklarda bir müsilaj yoğunluğunun olmadığını, yoğunluğun ağırlıklı olarak tersane bölgesinde olduğunu tespit ettik ve temizlik faaliyetinde buraya odaklandık." diye konuştu.