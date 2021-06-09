Marmara Denizi'ni esir alan müsilaj neden oluşuyor?

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, son dönemde Marmara Deniz'ini tamamen kaplamasıyla gündeme geldi. Müsilajın bu yıl neden bu kadar arttığı ise merak konusu oldu

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.

Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:



-Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

-İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

-Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj temizliği başlatıldı.

Bu çerçevede ekipler 7/24 esasına göre çalışarak Marmara denizinin temizliğini yapacak.