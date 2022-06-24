Marmaris'te orman yangını: Alevlerle mücadelede üçüncü gün

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı.

SERT ESEN RÜZGAR YANGINI BÜYÜTÜYOR

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının Marmaris güzergahında ilerlediğini söyledi.

DUMAN VE KÜLLER İLÇE MERKEZİNE ULAŞTI

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.

Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

AFAD'dan da yangına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, söndürme çalışmalarının 27 helikopter, 14 uçak, 330 arazöz ve 96 iş makinesi, 28 itfaiye ve su tankeri, 24 TOMA, 2 İHA ile sürdürüldüğü belirtildi.

274 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca Marmaris'te toplam 274 kişinin önlem amacıyla evlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi.

"ÜMİTSİZ DEĞİLİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, akşam saatlerinde Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.

Kirişci, "Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz bu yaşamız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesidir. İnşallah bunu yarın rüzgar eğer bu kadar şiddetli olacak bilgisini almamış olsaydık daha fazla ümitvar olacaktık. Ama ümitsiz değiliz, yarın da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'3 BİN HEKTAR ALAN YANDI

Bakan Kirişci, gün içinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin hektar alanın yangından etkilendiğini söylemişti.

ORMANI YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:



"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi." HABERE GİT

'UÇAN KALE' İLK KEZ GÖREVDE

Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK'nın ağır tonajlı hava araçlarından biri Chinook helikopteri ilk kez görevde.

Türkiye'nin en büyük yangın söndürme araçları arasında yer alan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen helikopter söndürme çalışmalarında yer alıyor.

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