Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

GÜNDEM 29.07.2021, 22:15
Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#Muğla #Marmaris #Orman #AksuTV #AksuTVHaber
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