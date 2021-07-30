Marmaris'teki yangını çocukların çıkardığı iddia edildi!

Türkiye'de 8 ilde meydana gelen orman yangınları, vatandaşları büyük paniğe ve üzüntüye uğrattı. Bir yandan da yangınların nasıl çıktığı merak edilen bir detay olarak yerini korumaya devam ediyor.

PEDAGOG BEKLENİYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.