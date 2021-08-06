Marmaris'teki yangınlar tamamen söndürüldü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'teki orman yangınlarına ilişkin, "Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor" dedi.
GÜNDEM 06.08.2021, 12:23 06.08.2021, 12:43
"El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz." diyen Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.
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