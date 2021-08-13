Marmaris yangınından geriye kalanlar görüntülendi
Marmaris'te günlerce devam eden yangının bilançosu ağır oldu. 2 hafta öncesine kadar doğal güzelliğiyle büyüleyen Osmaniye köyünün son hali yürek burktu. Köyde 30 ev yandı, 13 evde maddi hasar oluştu.
Türkiye geçtiğimiz hafta devam eden yangınlar ile mücadele etti ve tüm yangınlar söndürüldü.
Ancak yangınların bilançosu ağır oldu.
Özellikle Marmaris'te çıkan ve günlerce süren yangından geriye kalanlar görenleri duygulandırdı.
Osmaniye köyü yeşili ile dikkati çekerken, yangından sonra geriye sadece küle dönen evler kaldı.
30 EV KÜLE DÖNDÜ
Marmaris’te yaklaşık 13 gün boyunca süren orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası tamamen kontrol altına alınmıştı.
Marmaris Osmaniye Mahallesi’ne yakın noktada meydana gelen orman yangınlarının yerleşim alanlarına sıçramasıyla 30 ev tamamen küle dönerken, 13 evde ise hasar oluştu.
Yangında evleri zarar gören vatandaşlara şu için konteyner ev dağıtımı yapılırken, yangında hasar alan evler ve geriye bıraktığı izler havadan görüntülendi.
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