Koronavirüse karşı alınan önemli tedbirlerden biri olan ve 2 yılı aşkın süredir hayatımızda yer alan maske uygulamasında bir dönem kapandı

Toplu taşımada zorunluluğun kaldırıldığı ilk günde maskesini takmaya devam edenler vardı, kararın doğru olduğunu söyleyenler de...