Meclis Başkanı Şentop, Balıkesir Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk hukuk dersini verdi

TBMM Başkanı Şentop, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi açılış dersinde yaptığı konuşmada, "Bilgiyi üreten, bizzat üreticisi olan bir medeniyetin, kültürün ve iddianın sahipleriyiz" dedi.

GÜNDEM 05.11.2021, 19:04
Meclis Başkanı Şentop, Balıkesir Üniversitesinde yeni akademik yılın ilk hukuk dersini verdi

Şentop, Balıkesir Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi, Kongre ve Kültür Merkezi açılış töreni ile Hukuk Fakültesi açılış dersinde yaptığı konuşmada, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uzun yıllar akademisyen olarak çalıştığını anımsattı.

Türkiye'de 131'i devlet, 78'i vakıf olmak üzere 209 üniversite bulunduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Üniversitelerimizde 8 milyon 400 bin öğrencimiz var. Dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazla. Aynı şekilde ortaöğretim öğrencilerini de dikkate alırsak Türkiye nüfusunun üçte birinden fazlası öğrenci. Bu aynı zamanda bizim nüfusumuzun genç oluşuna da işaret ediyor. Üniversitelerde mekan olarak da ciddi gelişmeler oluyor. 1993 yılının başında Marmara Üniversitesinde göreve başlamıştım. O tarihlerle bugünleri mukayese edecek olursak başta fiziki mekanlar olmak üzere üniversitelerimizde muazzam gelişmeler var."

Şentop, üniversite hayatını geliştirmenin devletin vazifesi olduğunu, bunun için doldurmanın, kalitesini artırmanın ise başta akademisyenlere ve öğrencilere düştüğünü anlattı.

Sürecin eğitim öğretim faaliyeti ile ilmi çalışmalar ve bilgi üretimi olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şentop, ilk üniversite kanununun hazırlandığı 1946 yılından bugüne yükseköğretimde yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Sadece Batı coğrafyasında üretilen bilgi ve bilimin tüketicisi ve aktarıcısı olan bir üniversite istemediklerini vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgiyi üreten, bizzat üreticisi olan bir medeniyetin, kültürün ve iddianın sahipleriyiz. Bunun için başlangıç noktası öz güvendir. Birçok alanda bu öz güven eksikliği problemini aştık. Akademik alanda da bunu aştık. Tarihimize baktığımızda üniversite, bilgi üretimi ve ilim hayatı bakımından belli bir dönem dünyada bunun öncülüğünü yapmış bir medeniyetin çocuklarıyız. Dünyadaki ilk üniversite uzun zamandır Batılıların kendisinden önceki dönemleri yok sayan anlayışı sebebiyle Bologna Üniversitesi olarak anlatılırdı. Bologna Üniversitesi 1088 yılında kurulmuştur. Halbuki bugünkü modern üniversite kavramı anlamında yani farklı ilim dallarında bilgi üretimi ve öğretim yapan kurum anlamında ilk üniversite Fas Karaviyyin Üniversitesi 859 yılında kurulmuştur."

"Bütüncül bir ilim anlayışıyla yeni bir ilim paradigmasına ihtiyaç var"

Şentop, fizik ve metafizik bilimleri bir araya toplayan bütüncül bir ilim anlayışıyla yeni bir ilim paradigmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Günümüzde Türkiye ve yurt dışında çalışan birçok bilim insanının büyük başarılar elde ettiğini dile getiren Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Aziz Sancar olmak üzere, COVID-19'a karşı aşı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalar olmak üzere tıptan fiziğe, astronomiye birçok alanda faaliyet gösteren, öncü olan bilim insanlarımız var. Üniversitelerimizin devletin kendi üzerine düşen görev itibarıyla geniş anlamda fiziki altyapısının gelişmesinin yanında bunun kalitesini artıracak ve içini dolduracak bir anlayışla Türkiye'yi iddialarına ulaştıracak bir yaklaşımla çok daha fazla gayret göstermek gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerimize bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetlerimizin, devlet insanlarının katkıda bulunacağını, her zaman üniversitelerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim."

"Hukuk esasen bizim yaşadığımız hayatın görünmeyen yüzüdür"

Şentop, hukuk öğrencilerine seslenerek, şunları aktardı:

"Hukuk, hayatımızın belli bir döneminde ihtiyaç duyduğumuz bir alan değil. Hukuk esasen bizim yaşadığımız hayatın görünmeyen yüzüdür. Bunu bir madeni paraya benzetecek olursak madeni paranın tura kısmı yaşadığımız hayatın kendisidir. Onun arkası yazı kısmı ise hukuktur. Çoğu zaman hayatın bir yüzünü görüyoruz ancak o madeni para ters döndüğü zaman diğer yüzünü fark eder hale geliyoruz. İşte hukuk da böyle zamanlarda karşımıza çıkıyor ve aslında hayatın bizatihi kendisi olduğunu bize gösteriyor. O bakımdan hukukla ilgili çalışmaları yaşadığımız hayatın dışında ondan kopuk bir teorik alanmış gibi görmek bizi yanıltabilir."

TBMM Başkanı Şentop, öğrencilere ve akademisyenlere hukukla ilgili yaşamın içinden örnekler verdi.

Hukuk alanındaki sorunlar ve maliyetlerin farklı alanlardaki gibi kısa zamanda ortaya çıkmadığını vurgulayan Şentop, "Mesela tıpla ilgili. Bir rahatsızlık varsa bu hastalığın belirtileri kısa sürede ortaya çıkar. Hukukla ilgili problem varsa bu belki 5-10 yıl sonra belki de daha fazla zaman sonra kendisini gösterecektir. Böyle bir zaman sonra da bunun telafisinin zorlukları ortaya çıkacaktır. Yani hukuk, kişisel, toplum ve devlet hayatı bakımından çok önemli ve hayatın her alanında var olan bir düzenlemeler manzumesidir" ifadelerini kullandı.

"Hukuk öğretiminin zor ama disiplinli bir öğretim olduğu kanaatindeyim"

Şentop, hukuk öğrencilerine kitap önerilerinde de bulunarak "Hukukta daha öğrencilik yıllarından itibaren en küçük bir ayrıntıyı atlamamak çok önemli. Hukuk öğretiminin zor ama disiplinli bir öğretim olduğu kanaatindeyim. Öğrencilerimize de böyle bir dikkat içinde programlı çalışmayı şimdiden tavsiye ediyorum, daha sonra toparlamakta zorlanırsınız. Hukuk bence sadece bilinçli olarak tercih edilebilir, tesadüfen hukuk fakültesi öğrencisi olunmaz." değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'a fahri doktora unvanı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da açılışı yapılan kütüphane ile kongre ve kültür merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ise üniversitenin yürüttüğü projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Rektör İlter Kuş, TBMM Başkanı Şentop'a cübbesini giydirerek fahri doktora belgesini takdim etti.

Kurdele kesilerek kütüphane ile kongre ve kültür merkezinin açılışının yapılmasıyla sona eren programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir ve Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

#TBMM Başkanı Şentop
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6