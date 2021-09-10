Meclis'in gündemi ekonomi olacak

Meclis, yeni yasama yılında ekonomiye ilişkin önemli başlıklar için mesai yapacak. Öncelikli konulardan biri vergi kanunlarında değişiklik olacak.

Çiftçilerin merakla beklediği düzenleme bu kapsamda gündeme gelecek. Küresel salgın ve kuraklıktan etkilenen çiftçiye yönelik tarımsal desteklerinden vergi alınmayacak.

Mazot, gübre ve hayvancılık desteği ödemelerinde, yüzde 4 vergi kesilmesine son verilecek.

Zincir marketlere yeni düzenleme

AK Parti'de hazırlıkları süren bu çalışmaya göre, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidilecek.

Bürokratik işlemleri azaltmaya, mükellefleri rahatlatmaya yönelik bir teklif sunulacak.

Ekonomi reformları çerçevesinde bir başka önemli başlık AVM ve zincir marketlerle ilgili düzenleme olacak. Konuyla ilgili halihazırda bir taslak bulunuyor. Buna göre, alışveriş merkezlerinin açılması için yeni kriterler belirlenecek.

Zincir marketlerle ilgili düzenlemede özellikle küçük esnafı korumaya yönelik önlemler de alınacak. Marketlerin çalışma saatlerine ve ürün yelpazesine sınırlama getirilecek.

Hal yasası bekleniyor

Uzun zamandır beklenen hal yasasının da bu dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor. Düzenleme ile fahiş fiyat artışlarının ve fırsatçılığın önüne geçilmesi planlanıyor.

Yeni yasama yılında, e-ticaret ve kooperatiflere yönelik yasal düzenlemelerin de peş peşe Meclis'e sunulması bekleniyor.