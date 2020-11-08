Meclis istihdam teklifi için mesai yapacak

İstihdam teşviklerinin sürelerini uzatan, kapsamlı borç yapılandırması içeren düzenleme Genel Kurul'da görüşülmeye devam edilecek.

İstihdamı korumaya yönelik teşviklerin sürelerini uzatan teklifin görüşmelerine Genel Kurul'da devam edilecek.

Teklife göre, koronavirüsle mücadele sürecinde başlatılan kısa çalışma ödeneği ve normalleşme desteğinin süresi 30 Haziran 2021'e uzatılıyor. İşsizlik ödeneği alanların, ilk 3 ay içinde işe dönmeleri durumunda 3 aylık primlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

Teklifin esnek çalışma ile ilgili maddelerine ise sendikaların ve muhalefetin itirazları var. Hükümet ile sendikalar arasında yürütülecek müzakereler sonucunda, bu maddelerde değişikliğe gidilebileceği ifade ediliyor.

500 milyon liralık borç yapılandırılacak

Borç yapılandırması da bu teklifin içinde bulunuyor. Vergi ve SGK primleri ile öğrenim kredisi borçları 18 taksite bölünebilecek. Emlak vergisi ile trafik ve kaçak köprü geçiş cezaları da yapılandırılacak. Çiftçiler ve orman köylüleri de yapılandırmadan yararlanacak. Yaklaşık 500 milyon liralık borç bu düzenlemeyle yapılandırılmış olacak.

Bütçe mesaisi devam edecek

Meclis'te bu hafta bütçe mesaisi de sürecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçeleri ele alınmaya devam edilecek.