Meclis'te yoğun gündem

Yeni askerlik düzenlemesi Meclis gündemine geliyor. Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen teklif genel kurulda ele alınacak.

Teklifle, uzman erbaşların emeklilik yaşı 55’e çıkarılıyor.

Ayrıca, uzman erbaşların komando olarak 40 yaşından sonra da kadrolu olarak görevlendirilmesi mümkün olacak.

Böylece personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılacak.

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulmasına imkan veren teklifte, astsubay ve subayların özlük haklarına ilişkin de bir dizi düzenleme yer alacak.

Tasarruf şirketlerine denetim

Bu hafta tasarruf şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren teklif de komisyonda ele alınacak.

BDDK tarafından denetlenecek bu şirketlerin topladıkları fon havuzundaki paralar, amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Meclis’te partilerin grup toplantılarında genel başkanlar gündemi değerlendirecek.

Bu hafta AK Parti grubu ise Ankara il kongresi nedeniyle yapılmayacak.