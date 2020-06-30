Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-31 Temmuz 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.