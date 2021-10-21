Meclisin en tatlı gündemi Asya bebek oldu!

Kahramanmaraş ve ülke siyasetinin önemli isimlerinden olan AK Parti MYK üyesi, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, üçüncü kez baba oldu.

Ünal, kızı Meryem Asya’nın doğumunu ‘Hoş geldin Asya…’ tweetiyle duyurdu.

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis’te yer alan siyasi parti grup başkanvekilleri bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a tebriklerini ilettiler.

Konuyla ilgili olarak İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu hayırlı ve huzurlu bir yat temennisinde bulunarak Ünal ailesini kutladı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de yaptığı açıklamada Meryem Asya bebeğin bahtı açık olsun diyerek aileyi tebrik etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise aileyi tebrik etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise güzel temenni ve dileklerinden dolayı başkan vekillerine teşekkür etti.