İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, bundan 84 yıl önce 27 Aralık 1936'da hayata gözlerini yumdu.

Ünlü şairin Türk edebiyatında ve Milli Mücadele yıllarında oynadığı rol ile tarihte önemli bir yeri ve önemi olan Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında anılıyor.

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de TBMM’de kabul edilmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklar arasında yer almaya devam ettiğini bildirdi.

Bizlerde Aksu TV ailesi olarak Üstat Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84. Yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.