Mehmet Aydın'ın abisi gözaltına alındı
Çiftlik Bank soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın gözaltına alındı. Birçok suçtan aranan Fatih Aydın'ı teslim almak üzere bir ekip Uruguay'a hareket edecek. Firar etti, yıllarca yurt dışında yaşadı. Ardından Türk adaletine teslim oldu.
GÜNDEM 08.07.2021, 22:01
Firar etti, yıllarca yurt dışında yaşadı. Ardından Türk adaletine teslim oldu.
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ardından abisi Fatih Aydın da yurt dışında yakalandı.
Birçok suçtan aranıyordu
Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma'' ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.
Operasyon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca organize edildi.
Takip çalışmalarında adresi Uruguay'ın başkenti Montevideo'da tespit edildi. Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.
Ekipler Uruguay'dan teslim alacak
Fatih Aydın'ın iade süreci İnterpol Daire Başkanlığınca başlatıldı.
Emniyet ekipleri Fatih Aydın'ı teslim almak üzere kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.
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