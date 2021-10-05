Mehmet Demircioğlu’na üst düzey önemli bir görev daha tevdi edildi

Ankara'da Kamu yönetiminde Bürokraside ve Siyasette yıllarca hizmet veren Mehmet Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü oldu.



Bu sabah gerçekleşen bu önemli görevlendirme memleketi Erzurum’da olduğu kadar Kahramanmaraş’ın bir fahri hemşehrisi olarak mücadelesinde ötürü kahraman kentte de sevinçle karşılandı.



Mehmet Demircioğlu, İlk olarak Erzurum Numune Hastanesinde göreve başladı ve sırasıyla Numune Hastanesi'nde müdür yardımcılığı, sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve sağlık müdür yardımcılığı yaptı. 2007 yılında Sağlık Bakanlığı müstakil inşaat onarım ve yatırım başkanlığına kararname ile atanan Demircioğlu, 2012 yılından sonra sağlık yatırımları genel müdür yardımcılığı ve genel müdür vekilliği görevi, 2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Ak Parti grup başkanlığında danışman ve ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı dönemi ile Mahir Ünal'ın başdanışmanı olarak bugüne kadar başarılı çalışmalarını devam ettirdi.

Aksu TV ailesi olarak bizlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Demircioğlu’na yeni görevinde başarılar diliyoruz.



Öte yandan Mehmet Demircioğlu, Sağlık Bakanlığı'nda görev aldığı sürede Türkiye'de yapılan yaklaşık 15 milyar TL maliyetinde 466 hastanenin projelendirme ve yapım süreçlerini tamamlayarak yaklaşık 45 bin yataklı sağlık tesislerinin hizmete girmesinde büyük pay sahibi olmuştu.



Ayrıca Ankara'da Orman Su İşleri Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önde olmak üzere tüm bakanlıkların Kahramanmaraş’la ilgili yatırımlarının programa alınmasını projelendirilerek yapılması konularını takip ederek. 2021 yılında Mehmet Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Muhabir: Gökhan Çalı