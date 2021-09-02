Mehmet Muş: İhracatta yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

GEÇİÇİ DIŞ TİCARET VERİLERİNE GÖRE YÜZDE 52'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre ağustosta ihracat, yıllık bazda yüzde 52 artarak 18 milyar 900 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.

Bu yılın ilk 8 ayında toplam ihracat ise yüzde 37 artarak 140 milyar 200 milyon dolara ulaştı.

İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 81,5

Bakan Muş ihracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bırakıldığını aktararak, "Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan artışla yüzde 81,5 oldu." bilgisini paylaştı.

“FİYATLARI MANİPÜLE EDENLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuşmasının başında Türkiye ekonomisinin dün açıklanan büyüme verisini hatırlatarak gündemi değerlendirdi. Afganistan’da yaşanan karışıklıktan kaynaklanan göç sorununun ana sorumluları tarafından çözülmesi gerektiğini belirterek, “Fiyatları manipüle edenlere müsaade etmeyeceğiz. İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık." şeklinde bilgileri de sıraladı.

İHRACAT LİDERİ İSTANBUL

Ağustos 2021’de 74 il ihracatını artırdı. Lider olan ilk 3 şehir, 7 milyar 500 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 700 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 200 milyon dolar ile Bursa oldu.

25 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI

Ağustos ayında 25 sektör ihracatını artırdı. İlk 3 sıralama; 2 milyar 400 milyon dolarla otomotiv, 2 milyar 300 milyon dolarla çelik ve 2 milyar dolarla kimyevi kaddeler olarak belirlendi.

İHRACATIN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan ikinci çeyrek öneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,7 oranında büyüdüğünü açıklamıştı. Bu büyümede mal ve hizmet ihracatının katkısı vurgulanmıştı. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 10,8 puan olara kaydedildi. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı olarak kayıtlara geçti. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti.

Bugün açıklanan ağustos ayı dış ticaret rakamları da ihracatın büyümeye pozitif etkisini ortaya koydu.

Ağustos 2021’de 74 il ihracatını artırdı. Lider olan ilk 3 şehir, 7 milyar 500 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 700 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 200 milyon dolar ile Bursa oldu.

25 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI

Ağustos ayında 25 sektör ihracatını artırdı. İlk 3 sıralama; 2 milyar 400 milyon dolarla otomotiv, 2 milyar 300 milyon dolarla çelik ve 2 milyar dolarla kimyevi kaddeler olarak belirlendi.

İHRACATIN BÜYÜMEYE ETKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan ikinci çeyrek öneminde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,7 oranında büyüdüğünü açıklamıştı. Bu büyümede mal ve hizmet ihracatının katkısı vurgulanmıştı. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 10,8 puan olara kaydedildi. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı olarak kayıtlara geçti. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşti.

Bugün açıklanan ağustos ayı dış ticaret rakamları da ihracatın büyümeye pozitif etkisini ortaya koydu.