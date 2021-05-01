Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giriyor

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan videolu paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." denildi.

Paylaşımda operasyonlarda askerlerin mağaralarda ve bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.