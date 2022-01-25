Mehmetçik iş makineleri ile İstanbul sokakları için devrede

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı.

Mahsur kalan 71 kişi misafir edildi

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İstanbul’da AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makinelerinin hazırlandığı, ayrıca 2, 3 ve 5’inci Kolordu Komutanlıkları'ndaki iş makinelerinin de İstanbul’a sevki için planlama yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca Hadımköy'de mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda misafir edildiğini duyurdu.