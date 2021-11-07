Mehmetçik "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmandı
Mehmetçik şehitleri anmak için Isparta’da yer alan 2 bin 637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı. Komando Marşı'nın da söylendiği o görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
GÜNDEM 07.11.2021, 10:56
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Komandolar, tırmanışı "Komando Marşı" eşliğinde gerçekleştirdi.
Askerler dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı da açtı.
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