Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, 5 Ağustos'ta bölgedeki ambulans ve iş makinesine saldırarak 2 sivili katleden terörist de var.

GÜNDEM 08.08.2021, 11:01
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

#AksuTV #Milli Savunma Bakanlığı #terörist #SURIYE #Mehmetçik #aksutv haber
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